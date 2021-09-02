В Арском районе Татарстана обнаружили старинную дорогу

В Арском районе Татарстана сохранились два километра старинного сибирского тракта. Сейчас дорога разрушается: по ней проезжают тракторы и лесовозы. Об этом сообщил telegram-канал «Матбугат».

Как отмечает telegram-канал «Архитектурасы», обративший внимание на это сообщение, в Казани в 2019 году старинную дорогу до Бакалдинской пристани признали объектом культурного наследия и теперь на нее водят экскурсии. Подобное, по мнению авторов канала, можно сделать и в Арске.

В конце мая на центральной площади Чистополя во время работ по благоустройству обнаружили фрагмент мощеной мостовой предположительно конца XIX — начала XX века. Работы на участке приостановили, комитет по охране объектов культурного наследия РТ начал прорабатывать вопрос проведения историко-культурной экспертизы территории.

