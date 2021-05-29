На центральной площади Чистополя обнаружили фрагмент мостовой конца XIX — начала XX века

Сегодня на центральной площади Чистополя во время работ по благоустройству обнаружили фрагмент мощеной мостовой предположительно конца XIX — начала XX века. Об этом сообщает Комитет по охране объектов культурного наследия РТ в своем Instagram.

Рабочие обнаружили мостовую под слоем асфальта. Дальнейшие работы комитет приостановил. Сейчас начал прорабатываться вопрос проведения историко-культурной экспертизы территории. Специалистам нужно определить ценность брусчатки и возможность ее включения в список выявленных объектов археологического наследия.

Также власти рассмотрят вопрос внесения изменений в проектную документацию по благоустройству территории. Один из вариантов предусматривает музеефикацию обнаруженного фрагмента старинной площади. Планируется сделать этот участок открытым для просмотра жителей и гостей Чистополя.

Напомним, в 2019 году Казанка и Волга сильно обмелели, уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра. Волга потеряла так много воды, что возле Казани обнажилось дно реки, на котором обнаружили мостовую начала XX века.



Татьяна Леухина