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Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +17 градусов

05:24, 03.09.2021
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +17 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 3 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Утром и днем дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +12... +17 градусов, на востоке до +21˚. В Казани ожидается от +14 до +16 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +16... +21 градус.

Общество Татарстан

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