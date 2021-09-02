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В России продолжают работать удаленно до 3 миллионов человек — это много или мало?

17:40, 02.09.2021 2
В России продолжают работать удаленно до 3 миллионов человек — это много или мало?

Порядка 3 миллионов человек в России продолжают работать удаленно. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Он рассказал, что до пандемии 30 тыс. человек в РФ работали удаленно. Во время пандемии этот показатель вырос до 11% от работоспособного населения, примерно 5—6 млн человек.

— На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удаленно и дистанционно продолжают трудиться 2,8—3 миллиона человек, — цитирует его «РИА Новости».

Фото mintrud.gov.ru

3 миллиона человек «на удаленке» — это:

  • В 23 раза меньше, чем численность работающих людей в стране — в декабре 2020 года их было порядка 70 миллионов человек.
  • Три Казани — в столице Татарстана живут 1,2 миллиона человек, согласно данным о зарегистрированных горожанах.
  • В три раза больше, чем вакцинировано людей в Татарстане — в РТ сделал прививку 1 миллион человек.
  • В 100 раз больше, чем работало на дому в России до пандемии: ранее так трудились порядка 30 тысяч человек.
  • Примерная численность населения в Албании и Армении — там живет примерно по 3 миллиона человек.
Фото: Максим Платонов
  • В 125 раз больше человек, чем продолжают работать удаленно в Татарстане — в марте сообщалось, что на дому трудятся 24 тысячи сотрудников.
  • Примерно столько же живут в Красноярском и Ставропольском краях.
Алексей Нечаев
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:43
    Это прекрасно!
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  • Анонимно 18:44
    Это мало, могло быть больше, удаленная работа имеет ряд преимуществ перед работой в офисе, но не все работодатели это могут понять
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