В России продолжают работать удаленно до 3 миллионов человек — это много или мало?

Порядка 3 миллионов человек в России продолжают работать удаленно. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Он рассказал, что до пандемии 30 тыс. человек в РФ работали удаленно. Во время пандемии этот показатель вырос до 11% от работоспособного населения, примерно 5—6 млн человек.

— На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удаленно и дистанционно продолжают трудиться 2,8—3 миллиона человек, — цитирует его «РИА Новости».

Фото mintrud.gov.ru

3 миллиона человек «на удаленке» — это:

В 23 раза меньше, чем численность работающих людей в стран е — в декабре 2020 года их было порядка 70 миллионов человек.

е — в декабре 2020 года их было порядка 70 миллионов человек. Три Казани — в столице Татарстана живут 1,2 миллиона человек, согласно данным о зарегистрированных горожанах.

— в столице Татарстана живут 1,2 миллиона человек, согласно данным о зарегистрированных горожанах. В три раза больше, чем вакцинировано людей в Татарстане — в РТ сделал прививку 1 миллион человек.

— в РТ сделал прививку 1 миллион человек. В 100 раз больше, чем работало на дому в России до пандемии : ранее так трудились порядка 30 тысяч человек.

: ранее так трудились порядка 30 тысяч человек. Примерная численность населения в Албании и Армении — там живет примерно по 3 миллиона человек.

Фото: Максим Платонов

В 125 раз больше человек, чем продолжают работать удаленно в Татарстане — в марте сообщалось, что на дому трудятся 24 тысячи сотрудников.

— в марте сообщалось, что на дому трудятся 24 тысячи сотрудников. Примерно столько же живут в Красноярском и Ставропольском краях .

Алексей Нечаев