СМИ: несколько нижегородских школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

Несколько школ Нижнего Новгорода эвакуировали в четверг в связи с сообщениями о заложенном взрывном устройстве, сообщает «Интерфакс».



Информированный источник издания рассказал, что сообщалось о минировании 19 объектов, школы были в их числе. Сигналы о минировании поступали по электронной почте. После этого в учреждениях провели эвакуацию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце мая в Казани эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании. После атаки на казанскую гимназию №175 в спецслужбы часто стали поступать сообщения о возможных угрозах. «Заминированными» оказались десятки школ столицы Татарстана.

В июле в Казани из-за аналогичных сообщений эвакуировали мэрию и торговые центры.

Маргарита Головатенко