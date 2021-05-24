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В Казани эвакуировали несколько школ из-за сообщений о бомбе

13:14, 24.05.2021 1

В Казани эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник ТАСС сообщил, что эвакуировали школы №8, 67, 71 и 161. На место выехали кинологи. Telegram-канал «Еду в Татарстан» написал, что в школу №7 поступили предупреждения о минировании.

Сообщения о минировании пришли на почту учебных заведений. Из школ вывели учеников и сотрудников. Подробности случившегося устанавливаются.

Сегодня девятиклассники сдают ОГЭ по русскому языку.

На прошлой недели в Казани произошла эвакуация школы №67 на улице Дежнева.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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