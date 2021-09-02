Эксперт: нашествие богомолов в Татарстане связано с потеплением климата

В Татарстане богомолы распространены, но до недавнего времени количество этих насекомых было незначительным, поэтому они редко встречались. Об этом рассказала заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Любовь Занина.

Она отметила, что в последние годы, в связи с потеплением климата, наблюдается увеличение численности этого хищника. В конце июля — августе происходит спаривание самок и самцов. Эксперт заявила, что угрозы для людей богомол не представляет, не стоит его бояться. Он может укусить, только если начать приставать к насекомому, лучше его просто обойти.

Богомол обыкновенный относится к хищным насекомым. Характерный его признак — передняя пара ног с шипами, служащая для захватывания добычи. Ученые пытались использовать богомолов в целях борьбы с вредителями садов и огородов, но их массовое воспроизводство и расселение ожидаемых результатов пока не принесли.

Несколько лет назад в Индии биологи нашли популяцию богомолов, которые охотятся не на насекомых, а на рыбок. Как рассказал Роберто Баттистон из Музея долины Брента в Италии, он и его коллеги открыли группу этих богомолов после сообщения садовника о том, что насекомое съедает рыбок-гуппи и другую живность в его маленьком пруду.

Алексей Нечаев