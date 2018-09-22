В Индии открыли новый вид богомолов, поедающих рыбу

В индии биологи нашли популяцию богомолов, которые охотятся не на насекомых, а на рыбок.

Как рассказал Роберто Баттистон из Музея долины Брента в Италии, он и его коллеги открыли группу богомолов с необычной диетой после сообщения садовника о том, что насекомое съедает рыбок-гуппи и другую живность в его мальком пруду, передает Journal of Orthoptera Research.

За пять дней наблюдений богомол успел съесть сразу девять рыб — по две в день. Ученый отмечает, если другие древесные богомолы ведут себя подобным образом, то они могут наносить серьезный ущерб их экосистемам и серьезным образом влиять на жизнеспособность популяций рыб.

Ранее сообщалось, что стоимость недостроенного рыбоводного завода в Татарстане снизили почти в два раза.