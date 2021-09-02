В Челнах с 6 по 8 сентября во всем городе не будет горячей воды

С 6 по 8 сентября в Набережных Челнах пройдет итоговая опрессовка теплосетей. Во всем городе не будет горячей воды, сообщила пресс-секретарь мэра Челнов Римма Мухаметзянова.

Отмечается, что это традиционное испытание сетей перед началом отопительного сезона после окончания всех ремонтных работ.

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— После завершения гидравлических испытаний в отдельных местах, возможно, понадобится время для устранения выявленных дефектов, после чего подача горячей воды будет возобновлена, — говорится в сообщении.

В Казани в ночь со 2 на 3 сентября в некоторых домах Советского района временно отключат водоснабжение. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Алексей Нечаев