В Советском районе Казани временно отключат воду

В Казани в ночь со 2 на 3 сентября в некоторых домах Советского района временно отключат водоснабжение. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

С 21:00 2 сентября до 6:00 3 сентября воду отключат по адресам: ул.Ершова, 54, 56, 58, 78, 78а, 78б, 80, 80а, а также нечетные номера домов от №29 по №65, ул.Искра от дома №1 по №8, ул.Космонавтов, 1, 1а, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 6в, 8, пр.Победы, четные номера домов от №200 по №230.

Также под отключение попадут дома по адресам: 1-я Азинская, 2-я Азинская, 3-я Азинская, 8 Марта, Алексеева, Академика Арбузова, Артиллерийская, Беговая, Галеева, Академика Губкина, Дружбы, Журналистов, Заря, Зенитная, Зур Урам, Кавалерийская, Каспийская, Кирпичникова, Краснооктябрьская, Лазо, Новаторов, Ново-Азинская, Оборонная, Олонецкая, Попова, Сеченова, Сибирский тракт, Уфимская, Халитова. Также воды не будет в домах поселков Царицыно и Царицинский бугор, а также в домах микрорайона Малые Клыки по улицам: Дорожный переулок, Новый Татарстан и Совхозная.

Временные неудобства связаны с работами по замене запорной арматуры на водозаборе.

На прошлой неделе власти Казани опубликовали график отключений горячей воды на сентябрь в жилых домах, присоединенных к сетям «Татэнерго» («Казанские тепловые сети»).

