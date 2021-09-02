Самарская кассация поправила решение о восстановлении полковника Халиева в СКР

Фото: пресс-служба Шестого КСОЮ

Сегодня Шестой кассационный суд общей юрисдикции вынес решение по гражданскому делу об увольнении экс-главы Набережночелнинского отдела Следкома по РТ Камиля Халиева со службы. Как передает журналист «Реального времени», кассация исключила взыскание с СК госпошлины и скорректировала размер неполученной зарплаты Халиева.



Суд постановил взыскать со Следкома в пользу полковника юстиции 617 тысяч рублей за вынужденные прогулы, начиная с мая 2020 года.

Ранее в своем иске Халиев просил суд признать незаконным приказ руководителя СКР Александра Бастрыкина о своем увольнении со службы. Основанием для такого приказа стали обвинения в совершении уголовно наказуемых деяний, ранее выявленные нарушения в расследовании иных уголовных дел, отсутствие надлежащего контроля за процессуальной деятельностью сотрудников отдела и неоднократное привлечение главного следователя Челнов к дисциплинарной ответственности.

Истец и представители СК участвовали в заседании в режиме видеоконференцсвязи из зала Вахитовского суда Казани.

Именно этот суд 7 августа 2020-го отказал уволенному из СК Халиеву в восстановлении на службе и других исковых требованиях. В марте текущего года Верховный суд РТ в апелляции полностью отменил это решение и постановил — восстановить полковника на службе и компенсировать ему неполученную зарплату.

Позднее в Кировской области стартовал процесс над вернувшимся к службе офицером и его бывшими подчиненными.

По версии СК, следователь Екатерина Перепеченова (Никитина), начальник отдела Камиль Халиев и его зам Ильдар Шакиров в 2017—2018 годах по предварительному сговору злоупотребили полномочиями, привлекли заведомо невиновного электрика Зайцева к уголовной ответственности за смерть двух рабочих под упавшей бетонной плитой на стройке и незаконно освободили от уголовной ответственности бизнесмена — заказчика работ Фанила Шарипова.

Перепеченовой инкриминируют еще и служебный подлог с незаконной переквалификацией обвинения по менее тяжкой статье и прекращением преследования Зайцева за деятельным раскаянием. Также экс-следователей обвиняют в преступной халатности по делу об изнасиловании 16-летней работницы кафе хозяином заведения из Турции. По версии обвинения, дело было закрыто без достаточных оснований, возможные вещдоки утрачены, а когда вышестоящая инстанция отменила это решение, подозреваемого в России уже не было.

С обвинением все трое не согласны.