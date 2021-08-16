Татарстан оказался в числе лучших по ЕГЭ и школьным олимпиадам

Фото: Максим Платонов (архив)

Призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стали 211 учеников из Татарстана. По этому показателю республика занимает третье место в России, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Об этом заявила заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Татьяна Ларионова.

— Татарстан уже многие годы занимает третью позицию, уступая только Москве и Санкт-Петербургу, а где-то мы опережаем в том числе и эти регионы. Стабильная третья позиция говорит о том, что талантливым детям уделяется колоссальное внимание во всех направлениях в сфере образования, — подчеркивает Татьяна Ларионова.

Отмечается и рост количества стобалльных и высокобалльных результатов Единого государственного экзамена. По сравнению с прошлым годом сдать ЕГЭ на сто баллов смогли на 18 школьников больше. Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что в Татарстане 246 участников ЕГЭ получили 250 стобалльных результатов, в том числе 236 стобалльных результатов у выпускников этого года.

100 баллов по одному предмету получили 214 выпускников, 200 баллов по двум предметам получили 11 выпускников. В 2019-м году таких было 10, в 2020-м году — 17. Школы Казани подготовили наибольшее количество стобалльников — 125, Набережные Челны — 34, в Альметьевском районе — 13, в Нижнекамском районе — 10.

Министр отмечает, что такой результат — показатель большой проделанной работы, и призывает не расслабляться: «Мы говорим о поддержке наших учителей, мы говорим о поддержке наших детей. Если бы не было поддержки Правительства Республики Татарстан, лично президента, мы бы такие позиции не занимали. Мы знаем, какие сложности у нас, какие риски. Есть регионы, которые наступают нам на пятки, каждый регион стремится к результату. Мы тоже не должны в этом вопросе отставать от реальной ситуации».

Эмиль Зиянгиров