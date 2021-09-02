Стал известен размер материнского капитала в 2022 году

В 2022 году размер материнского капитала составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков на полях ВЭФ.

«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка», — приводит слова министра «РИА Новости».

Размер доплаты при рождении второго ребенка при условии, что семья уже получала маткапитал за первого, составит 161 772 рубля.

В 2020 году президент России Владимир Путин заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться.

Ольга Плешкова