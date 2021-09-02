В России предложили ужесточить наказание для пьяных водителей такси и автобусов

В России предложили ужесточить ответственность за пьяное вождение водителям общественного транспорта и такси. С такой инициативой выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

В обращении на имя главы МВД России Владимира Колокольцева он отметил, что сейчас, согласно КоАП РФ, за управление автомобилем в пьяном состоянии предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до двух лет. Ответственность одинаковая как для граждан, управляющих личным авто, так и для водителей общественного транспорта и такси.

При этом последние создают реальную угрозу здоровью и жизни ничего не подозревающих пассажиров.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса России в части распространения предусмотренной в ней ответственности на водителей общественного транспорта и такси, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе впервые, с лишением права управления транспортным средством до трех лет», — приводит текст обращения RT.

В Казани за 31 августа было задержано 8 водителей в пьяном состоянии.



Ольга Плешкова