В детском саду Нижнекамска дети будут изучать китайский язык

В детском саду №95 Нижнекамска с нового учебного года воспитанники будут изучать основы китайского языка. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

А на базе детского сада №75 впервые начнет работу группа с воспитанием и обучением на чувашском языке. Это неслучайно: рядом с этим детским учреждением располагается чувашская гимназия № 34.

На сегодняшний день актуальным направлением в Татарстане становится развитие полилингвального образования, в том числе дошкольников.

— В 2-х детских садах — №80 и №94 — активно ведется работа по созданию условий изучения русского, татарского и английского языков с дальнейшим вхождением в состав полилингвального образовательного комплекса «Адымнар», который построят в 31 микрорайоне города, — отметила начальник Управления дошкольного образования Нижнекамского района Светлана Андрианова.

В Челнах на прошлой неделе открыли новый детский сад «Лучики». Дошкольное учреждение на 220 мест построено в рамках национального проекта «Демография».

