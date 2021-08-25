В Набережных Челнах открыли новый детский сад

Сегодня при участии президента Татарстана Рустама Минниханова в Набережных Челнах тожественно открыли новый детский сад «Лучики». Дошкольное учреждение на 220 мест построено в рамках национального проекта «Демография».



Детский сад «Лучики» на 220 мест расположился по адресу пр. Абдурахмана Абсалямова, 21б (65-й комплекс). В новом детсаду есть музыкальный и спортивный залы, 12 игровых площадок для детей разного возраста и спортивная площадка. Детский сад оборудован медицинским блоком и кабинетами узких медицинских специалистов.

Минниханов подчеркнул важность наличия мест в группах для самых маленьких: «Самое главное, что выполняется задача по увеличению мест в ясельных группах. Это очень важная работа депутатского корпуса в рамках нацпроекта «Демография». Депутат Альфия Когогина работает активно и представляет интересы Набережных Челнов в Госдуме».

В детском саду сформированы 12 групп (по 6 групп для детей ясельного возраста до 3 лет и для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет). Дети могут посещать русские и татарские группы, также планируется открыть группу с английской языковой средой и развивать концепцию полилингвальной модели образования.