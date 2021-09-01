В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 46 человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 1 сентября в Татарстане зарегистрировано 25 511 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 22 301 человек, в том числе 46 — за минувшие сутки.

Умерли за весь период 682 человека, в том числе шесть за прошедшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане выявили 48 новых заболевших коронавирусом.

Маргарита Головатенко