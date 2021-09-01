Новак: рисков роста цен на бензин в России нет

В России нет рисков роста цен на бензин. Сейчас наблюдается тенденция восстановления рынка, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, ежедневно проводится заседание штаба производства и потребления нефтепродуктов, на котором устанавливаются объемы, необходимые для поставки на биржу.

Новак отметил, что в России экспорт сократили практически до нуля, хотя запрета не было. Была достигнута договоренность с компанией «Сургутнефтегаз», основным экспортером.

— Эти дополнительные меры (помогли добиться, — прим. ред.), чтобы на бирже ушел ажиотаж, и цена частично скорректировалась. Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она будет еще более нормальной, — приводит «Интерфакс» его слова.

В августе правительство России отказалось от планов ввести запрет на экспорт бензина. От подобной меры решили отказаться из-за снижения мировых цен на нефть и заверений представителей нефтяной отрасли о росте предложения на бирже.

