Правительство не одобрило запрет на экспорт бензина из России

Правительство России отказалось от планов ввести запрет на экспорт бензина. Накануне вице-премьер Александр Новак встретился с представителями нефтяных компаний, в ходе которой рассматривалось положение дел на топливном рынке.

Минэнерго настаивало на введение срочного запрета на экспорт бензина. Однако, по данным «Коммерсантъ», от подобной меры решили отказаться из-за снижения мировых цен на нефть и заверений представителей нефтяной отрасли о росте предложения на бирже.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В итоге топливным компаниям посоветовали увеличить продажи бензина на бирже.

На прошлой неделе Минэнерго обратилось к правительству с предложением выдать поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина. Ведомство предложило запретить вывоз АИ-92 и АИ-95 сроком на три месяца.







Ольга Плешкова