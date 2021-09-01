Верховный суд отменил регистрацию бизнесмена Потапенко на выборах в Госдуму

Верховный суд России сегодня отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил исковое заявление Центризбиркома. Основание для отмены — обнаружение у Потапенко иностранных активов. Решение суда пока не вступило в силу, его могут обжаловать в апелляционной инстанции.

Фото: wikipedia.org (Дмитрий Потапенко)

Ранее суд по тем же основаниям отменил регистрацию шестерых кандидатов от «Партии Роста».

В конце июля Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, исключив из него директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина.



Татьяна Леухина