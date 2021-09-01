В Татарстане запустили чат-бот — с его помощью можно узнать дату капремонта дома

Фото: Максим Платонов

Республиканское агентство «Татмедиа» совместно с Министерством строительства РТ запустило чат-бот в Telegram. Его название — «Капитальный ремонт».

Чат-бот можно найти в поиске приложения, введя @kapremont_rt_bot. После запуска в боте нужно ввести интересующий адрес. Для жителей Казани — улицу и дом, для жителей других городов — город, улицу и дом. В ответ бот выдаст всю информацию о планах капремонта, если дом входит в программу, — укажет год проведения работ, конкретные направления и виды ремонта.

В Татарстане республиканские программы капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных домов выполнены на 85%. Об этом недавно сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.



Алексей Нечаев