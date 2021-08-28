В Татарстане республиканские программы капитального ремонта выполнены на 85%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане республиканские программы капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных домов выполнены на 85%. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

На сегодняшний день в Татарстане завершили шесть программ капремонта на 387 млн рублей, сообщает пресс-служба президента РТ. В сфере образования проводится три программы на 413 объектов, 384 из которых завершены. В целом объем работ выполнен на 98%.

Продолжается ремонт детских садов, подростковых клубов, медицинских стационаров, ресурсных центров, зданий, детских оздоровительных лагерей, организаций социального обслуживания и сетей канализации. Также работы продолжаются в зданиях подведомственных Министерству внутренних дел и на объектах управления Федеральной службы войск национальной гвардии.

Всего в этом году в Татарстане реализуется 27 программ капремонта, в которые входит 3,5 тыс. объектов. На эти цели выделено более 23 млрд рублей.

Напомним, в Татарстане завершены ремонтные работы зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия; учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии; зданий (помещений) исполкома (советов) поселений; зданий общежитий и подведомственных зданий Минлесхоза РТ.

Татьяна Демина