В России появилась лаборатория для тестирования маркированных товаров

Ассоциация компаний розничной торговли, компания «ТрекМарк» и оператор национальной системы маркировки «Честный знак» открыли лабораторию для тестирования кодов маркировки на товарах.

«Центр появился по поручению Минпромторга РФ на базе опытно-демонстрационного центра аппаратных и программных решений «ТрекМарка», — сообщила пресс-служба оператора системы.

Система дает возможность производителям товаров протестировать качество нанесения кодов, их читаемость, точность данных и убедиться в том, что продукция без проблем может быть реализована торговыми точками. А потребители могут проверить подлинность товара через приложение «Честный знак».

В лаборатории собраны несколько десятков устройств для считывания кодов маркировки, которыми пользуются крупные российские ретейлеры и несетевая розница, и единственный отечественный верификатор — устройство, определяющее класс (грейд) качества печати DataMatrix-кода.

Луиза Игнатьева