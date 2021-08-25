Количество безработных в Татарстане сократилось до 17,5 тыс. человек

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане по состоянию на 25 августа в органах службы занятости официально зарегистрировано 17 536 нетрудоустроенных граждан. За неделю это число уменьшилось на 125 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане на 25 августа составил 0,87% от численности рабочей силы, сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

В Минтруде РТ отметили, что из нетрудоустроенных, зарегистрированных за минувшую неделю, 565 человек ранее имели работу. 35 татарстанцев стали безработными после ликвидации организации или сокращения численности (штата) сотрудников работодателем.

Количество безработных уменьшается и в большинстве моногородов республики. В Набережных Челнах их насчитывается 1442, в Нижнекамске — 879, в Елабуге — 383, Чистополе — 221, Камских Полянах — 166. Увеличилось количество нетрудоустроенных за последнюю неделю в Зеленодольске (+15) и Менделеевске (+2).

Фото: Максим Платонов (архив)

В органах службы занятости населения татарстанцам предлагается 59 143 вакансии, 2 930 из которых работодатели представили за прошедшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане на 25 августа условно составил 0,30 чел. на одну вакансию.

Напомним, в республике по состоянию на 18 августа в органах службы занятости официально был зарегистрирован 17 661 нетрудоустроенный гражданин. Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составлял 0,87% от численности рабочей силы.

Татьяна Демина