Сборная России поднялась на второе место медального зачета Паралимпиады

Сборная России поднялась на вторую строку медального зачета Паралимпийских игр в Токио, опередив команду Великобритании, сообщает ТАСС.



Российская легкоатлетка Галина Липатникова принесла сборной России 31-ю золотую медаль на Играх в Токио и стала паралимпийской чемпионкой в толкании ядра. 31-я золотая медаль позволила России обойти сборную Великобритании, которая опустилась на третье место (30-24-30). Сейчас на первой строчке медального зачета располагается команда Китая (66-42-34).

На счету российских спортсменов, помимо золотых наград, есть 19 серебряных и 36 бронзовых медалей.

Напомним, российский спортсмен Андрей Вдовин завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в беге на 400 м в категории Т37, куда включены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вдовин преодолел свой же мировой рекорд.

Маргарита Головатенко