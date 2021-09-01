Россиянин Вдовин установил мировой рекорд Паралимпиады в дистанции 400 м

Российский спортсмен Андрей Вдовин завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в беге на 400 м в категории Т37, куда включены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вдовин преодолел свой же мировой рекорд.



Бегун справился с дистанцией 500 м за 49,34 секунды, установив новый мировой рекорд. Серебро в забеге получил американец Ник Мэйхью (50,26), третье место занял россиянин Чермен Кобесов (50,44).

Ранее россиянка Валерия Шабалина завоевала свое третье золото на Паралимпийских играх в Токио. В этот раз спортсменка стала первой по итогам заплыва на дистанции 200 метров в комплексном плавании в классе SM1.

Ольга Плешкова