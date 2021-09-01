Матч 8-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Зенит» пройдет 20 сентября

Матчи 8-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак» пройдут 20 сентября. Дата выбрана по просьбе МВД в связи с организацией безопасности на выборах в Государственную думу.

Начало матча «Рубин» — «Зенит» назначено на 18.30. У ЦСКА и «Спартака» он начнется в 19.30, говорится в сообщении на сайте РПЛ.

В конце августа главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Краснодара», которое стало для команды пятым в последних шести матчах. Он заявил, что сильно ударило отсутствие Деспотовича и Кварацхелии, так как это ключевые игроки группы атаки. При этом тренер казанцев не считает нынешнее состояние команды спадом.



Подробнее об итогах выездной игры против «Краснодара» читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина