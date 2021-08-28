Слуцкий не считает, что у «Рубина» спад. У команды всего 1 победа в 6 последних матчах

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Краснодара», которое стало для команды пятой в последних 6 матчах.

— Сильно ударило отсутствие Деспотовича и Кварацхелии. Потому что это наши ключевые игроки группы атаки. Естественно у нас нет полноценных замен этих футболистов. Достаточно сложно вести особенно атакующие действия, когда много строится на этих игроках, — сказал Слуцкий.

При этом тренер казанцев не считает нынешнее состояние команды спадом.

— У «Рубина» начался спад? Нет, — заявил Слуцкий.

Напомним, накануне казанская команда проиграла на выезде «Краснодару». Это первое поражение «Рубина» в сезоне РПЛ. Ранее казанцы проигрывали только в Лиге конференций, когда уступили польскому «Ракуву» (0:1).

Подробнее об итогах выездной игры против «Краснодара» читайте в материале «Реального времени».