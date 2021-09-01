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Нацбиблиотека Татарстана победила во втором туре голосования премии ArchDaily & Strelka

13:20, 01.09.2021
Нацбиблиотека Татарстана победила во втором туре голосования премии ArchDaily & Strelka
Фото: Максим Платонов

Во втором туре голосования определились три победителя премии ArchDaily & Strelka. 7 сентября на конференции Future Architect Conference будет объявлен обладатель главного приза. Об этом сообщили на сайте ArchDaily.

Проекты-победители:

  • Durtuli Community Spaces;
  • Мост Атырау;
  • Национальная библиотека Республики Татарстан.

Победители были выбраны читателями ArchDaily и Strelka Mag из шорт-листа, в который попали 15 архитектурных проектов — они были определены в первом туре голосования.

Напомним, три общественных пространства из Татарстана попали в список 15 финалистов престижного Международного конкурса ArchDaily & Strelka Award 2021 — экстрим-парк «Урам», парк «Сокольская гора», Национальная библиотека Республики Татарстан.

    Алексей Нечаев
    Общество Татарстан
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