Нацбиблиотека Татарстана победила во втором туре голосования премии ArchDaily & Strelka

Фото: Максим Платонов

Во втором туре голосования определились три победителя премии ArchDaily & Strelka. 7 сентября на конференции Future Architect Conference будет объявлен обладатель главного приза. Об этом сообщили на сайте ArchDaily.

Проекты-победители:

Durtuli Community Spaces;

Мост Атырау;

Национальная библиотека Республики Татарстан.

Победители были выбраны читателями ArchDaily и Strelka Mag из шорт-листа, в который попали 15 архитектурных проектов — они были определены в первом туре голосования.

Напомним, три общественных пространства из Татарстана попали в список 15 финалистов престижного Международного конкурса ArchDaily & Strelka Award 2021 — экстрим-парк «Урам», парк «Сокольская гора», Национальная библиотека Республики Татарстан.

Алексей Нечаев