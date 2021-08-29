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Три общественных пространства из Татарстана вошли в шорт-лист премии ArchDaily & Strelka Award 2021

05:22, 29.08.2021
Три общественных пространства из Татарстана вошли в шорт-лист премии ArchDaily & Strelka Award 2021
Фото: Максим Платонов

Три общественных пространства из Татарстана попали в список 15 финалистов престижного международного конкурса ArchDaily & Strelka Award 2021. Об этом сообщили в официальном аккаунте программы развития общественных пространств РТ.

Стать победителями могут:

  • экстрим-парк «УРАМ»;
  • парк «Сокольская гора»;
  • национальная библиотека Республики Татарстан.

До 31 августа продлится новый этап голосвания.

Ранее сообщалось, что на платформе ArchDaily запустилось голосование за лучшие архитектурные проекты. В этом году в числе конкурсантов несколько общественных пространств Татарстана.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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