В Татарстане раскрыли убийство 90-летней ветерана труда

В Татарстане 61-летнего жителя Мамадыша задержали по подозрению в убийстве 90-летней ветерана труда, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Тело женщины с насильственными травмами в области головы и шеи обнаружили 28 августа. Тогда же возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следователи допрашивали десятки свидетелей, в работе были задействованы квадрокоптер, приборы экспертного света и прочее. Подозреваемого задержали 31 августа. Местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности девять раз.

Следствие установило, что в день совершения преступления мужчина заметил стоявший в отдалении дом. Через окна он увидел, что в нем проживает пожилая женщина. Злоумышленник дождался, когда она выключит свет и ляжет спать. После этого он разбил окно камнем и проник в дом. Женщина проснулась, стала звать на помощь и пыталась убежать из дома. Тогда мужчина нанес ей множественные удары камнем по голове, а затем ударил ножом в шею. Пенсионерка скончалась от полученных травм. Татарстанец достал из ее сундука не менее 200 тысяч рублей и скрылся.

Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Зеленодольский суд на днях избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве мужчины в баре. Его заключили под стражу на 2 месяца — до 29 октября. По версии следствия, ночью подозреваемый приехал в бар и общался там с одной из сотрудниц и ее знакомой. В это время там находился потерпевший, который начал скандалить с работницей заведения. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник расстрелял из самодельного пистолета оппонента.

Маргарита Головатенко