В Татарстане провакцинировано от коронавируса 997 855 человек

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 997 855 человек. Прирост за сутки составил 4 600 человек, сообщили сегодня в Минздраве Татарстана.

Вторую дозу препарата получили 843 568 человек.



Вчера в Татарстан поступила первая партия четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» от гриппа для детей и беременных женщин. Республика получила 342 720 доз.

Ольга Плешкова