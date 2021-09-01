Новости общества

12:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 997 855 человек

11:59, 01.09.2021
В Татарстане провакцинировано от коронавируса 997 855 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 997 855 человек. Прирост за сутки составил 4 600 человек, сообщили сегодня в Минздраве Татарстана.

Вторую дозу препарата получили 843 568 человек.

Вчера в Татарстан поступила первая партия четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» от гриппа для детей и беременных женщин. Республика получила 342 720 доз.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также