В Челнах 62-летняя женщина обвиняется в создании ячейки экстремистской организации «Нурджулар»

Следственные органы СК РФ по РТ завершили расследование уголовного дела в отношении 62-летней жительницы Набережных Челнов. Она обвиняется в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

По версии следствия, женщина была приверженкой международного религиозного объединения «Нурджулар» (запрещенная в РФ организация). Она создала в городе ячейку экстремистского объединения, проводя встречи под видом проведения занятий на религиозные темы. На конспиративной квартире обвиняемая собирала граждан с целью изучения экстремистской литературы и пропагандировала идеи «Нурджулар». Ее деятельность пресекли в марте 2020 года.

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Причастность к совершению преступления женщина не признала. Следователем в отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

В ноябре в Казани задержали пятерых членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», занимавшихся вербовкой среди мусульман Татарстана.



Татьяна Леухина