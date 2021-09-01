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В Татарстане утвердили затраты на проведение противоэпидемических мероприятий

10:12, 01.09.2021
В Татарстане утвердили затраты на проведение противоэпидемических мероприятий
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

В Татарстане утвердили затраты на проведение противоэпидемических мероприятий для проведения объема субвенций, которые предоставляются бюджетам муниципалитетов из бюджета Татарстана. Такое постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Затраты рассчитываются на одного человека: на 2022 год — 17,16 рубля, на 2023 год — 17,85 рубля, на 2024 год — 18,56 рубля.

Фото: realnoevremya.ru

Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года. Предыдущее аналогичное постановление признается утратившим силу.

Затраты, утвержденные в 2020 году на 2021—2023 годы, остались неизменными.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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