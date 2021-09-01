В Татарстане утвердили затраты на проведение противоэпидемических мероприятий

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

В Татарстане утвердили затраты на проведение противоэпидемических мероприятий для проведения объема субвенций, которые предоставляются бюджетам муниципалитетов из бюджета Татарстана. Такое постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Затраты рассчитываются на одного человека: на 2022 год — 17,16 рубля, на 2023 год — 17,85 рубля, на 2024 год — 18,56 рубля.

Фото: realnoevremya.ru

Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года. Предыдущее аналогичное постановление признается утратившим силу.

Затраты, утвержденные в 2020 году на 2021—2023 годы, остались неизменными.

Маргарита Головатенко