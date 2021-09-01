«Аэрофлот» возобновит полеты на курорты Египта с октября

Авиакомпания «Аэрофлот» запустит регулярные рейсы на египетские курорта Хургаду и Шарм-эль-Шейх с октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

С 9 августа Россия восстановила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх, которые были под запретом шесть лет. Правительство Египта пообещало установить минимальные цены на размещение в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания гостей.

В Росавиацию поступили заявки от 13 авиакомпаний, заинтересованных начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Из Казани рейсы будет выполнять авиакомпания S7.



Ольга Плешкова