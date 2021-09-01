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«Аэрофлот» возобновит полеты на курорты Египта с октября

07:29, 01.09.2021
«Аэрофлот» возобновит полеты на курорты Египта с октября
Фото: realnoevremya.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» запустит регулярные рейсы на египетские курорта Хургаду и Шарм-эль-Шейх с октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

С 9 августа Россия восстановила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх, которые были под запретом шесть лет. Правительство Египта пообещало установить минимальные цены на размещение в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания гостей.

В Росавиацию поступили заявки от 13 авиакомпаний, заинтересованных начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Из Казани рейсы будет выполнять авиакомпания S7.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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