В египетских отелях введут минимальные цены на размещение

Правительство Египта с 1 ноября установят минимальные цены на размещение в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания гостей. Об этом заявил министр туризма страны Халед аль-Анани.

Ожидается, что в отелях 5* цена будет минимум $40 долларов (около 2,9 тыс. рублей) на человека, в 4* — $28 (около 2 тыс. рублей). По словам Анани, такая мера позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют плохой сервис.

— Мы начали два месяца назад отправлять в отели комиссии, которые проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам, - приводит «Интерфакс» его слова.



Кроме того, в стране запустят внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями — Луксором, Абу-Симбе и Асуаном. Авиабилет туда-обратно обойдется ориентировочно в $99 (около 7,3 тыс. рублей). Туристы, прилетевшие на море, смогут на день съездить посмотреть достопримечательности и вернуться в отель.

Вчера, 9 августа, египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir запустил прямые рейсы между Москвой и курортными городами Шарм-эш-Шейх и Хургада. Еженедельно будут выполняться по четыре рейса в Хургаду и три — в Шарм-эш-Шейх на воздушных судах Airbus A330-300, рассчитанных на 301 пассажира. С 9 августа Россия восстановила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх.



Татьяна Леухина