В Казани на пожаре в многоэтажке спасли трех человек

В Казани на пожаре в многоэтажке по улице Голубятникова спасли трех человек. Еще 15 эвакуировались самостоятельно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали открытое горение в спальной комнате на площади 3 кв.м. Там горели вещи б/у и мебель. Создалось сильное задымление.

Самостоятельно из дома вышли 15 человек. Пожарные спасли и вывели на улицу по лестнице с помощью масок спасаемого 3 человек, в том числе одного пострадавшего непосредственно из горящей квартиры.



Ранее вечером в Лениногорске произошел пожар в здании, арендованном для выставки робототехники. Никто не пострадал.

