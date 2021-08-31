Новости происшествий

00:22 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани на пожаре в многоэтажке спасли трех человек

23:40, 31.08.2021
В Казани на пожаре в многоэтажке спасли трех человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на пожаре в многоэтажке по улице Голубятникова спасли трех человек. Еще 15 эвакуировались самостоятельно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали открытое горение в спальной комнате на площади 3 кв.м. Там горели вещи б/у и мебель. Создалось сильное задымление.

Самостоятельно из дома вышли 15 человек. Пожарные спасли и вывели на улицу по лестнице с помощью масок спасаемого 3 человек, в том числе одного пострадавшего непосредственно из горящей квартиры.

Ранее вечером в Лениногорске произошел пожар в здании, арендованном для выставки робототехники. Никто не пострадал.

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также