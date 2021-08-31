В Лениногорске произошел пожар в здании, арендованном для выставки робототехники

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Лениногорске произошел пожар в здании, арендованном для выставки робототехники. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел сегодня вечером. Подразделения пожарной охраны выехали по второму номеру вызова. На месте ранг пожара понизили до первого номера.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

По приезде пожарных выяснилось, что загорелся павильон на втором этаже. Причина пожара устанавливается.

