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В Лениногорске произошел пожар в здании, арендованном для выставки робототехники

19:24, 31.08.2021
В Лениногорске произошел пожар в здании, арендованном для выставки робототехники
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Лениногорске произошел пожар в здании, арендованном для выставки робототехники. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел сегодня вечером. Подразделения пожарной охраны выехали по второму номеру вызова. На месте ранг пожара понизили до первого номера.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

По приезде пожарных выяснилось, что загорелся павильон на втором этаже. Причина пожара устанавливается.

Происшествия Татарстан
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