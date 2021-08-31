В Лениногорске произошел пожар в здании, арендованном для выставки робототехники
В Лениногорске произошел пожар в здании, арендованном для выставки робототехники. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Инцидент произошел сегодня вечером. Подразделения пожарной охраны выехали по второму номеру вызова. На месте ранг пожара понизили до первого номера.
По приезде пожарных выяснилось, что загорелся павильон на втором этаже. Причина пожара устанавливается.
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