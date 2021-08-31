Мурашко сообщил о единичных случаях заражения COVID-19 в регионах благодаря вакцинации

В некоторых российских регионах фиксируются единичные случаи заболевания COVID-19. Эти субъекты лидируют по числу вакцинированных, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в стране преобладает штамм коронавируса «дельта». Вакцина «Спутник V» позволяет избежать госпитализации пациента при заболевании этим вариантом вируса, передает ТАСС слова министра, сказанные в ходе беседы с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

За минувшие сутки в Татарстане подтвердилось 48 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в республике выявлено 25 465 заболевших.



Татьяна Леухина