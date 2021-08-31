ОЭЗ «Иннополис» готова организовывать площадки по всей республике

Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов рассказал, что особая экономическая зона (ОЭЗ) «Иннополис» готова рассматривать расширение своих площадок по всей территории РТ при потребности резидентов. Об этом он сообщил ТАСС.

— В других районах республики все зависит от потребностей. Если такая потребность будет, то ограничений на сегодняшний день нет. Изменения законодательства позволили нам организовывать площадку на территориях разных муниципальных образований республики. Потребность есть. Например, в Лаишево уже четыре потенциальных резидента рассматривают площадку, — сказал Шайхутдинов.

Эффективность татарстанской особой экономической зоны «Иннополис» в прошлом году составила 100%. Она стала самой эффективной среди ОЭЗ технико-внедренческого типа за 2020 год. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития России.

Алексей Нечаев