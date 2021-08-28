В Казани вновь выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в очередной раз на этой неделе зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.

Повышенный уровень формальдегида зафиксировал пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №4, расположенный на Горьковском шоссе, 2. Он составил 0,06 мг/куб. метр при предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества в 0,05 мг/куб. метр.

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Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 26 августа по 07.00 27 августа.

Напомним, ПНЗ №4 зарегистрировал в Казани повышенную концентрацию формальдегида и в период с 13.00 25 августа по 07.00 26 августа. Она также составила 0,06 мг/куб. метр.

Татьяна Демина