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УНИКС обыграл БК «Купол-Родники» в контрольном матче

09:05, 28.08.2021
УНИКС обыграл БК «Купол-Родники» в контрольном матче
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС обыграл ижевский «Купол-Родники» (79:64) в первой контрольной игре в ходе предсезонной подготовки команды.

Самым результативным игроком в составе казанцев стал Джон Браун, набравший 15 очков. Еще 14 баллов своей команде принес Айзея Кэнаан.

В игре не участвовали два новичка УНИКСа Лоренцо Браун и Тонье Джекири.

УНИКС - «Купол-Родники» - 79:64 (28:17; 24:15; 11:22; 16:10).

СпортБаскетбол
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