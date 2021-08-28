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В селе Альметьевского района Татарстана сняли карантин из-за бешенства животных

05:21, 28.08.2021
В селе Альметьевского района Татарстана сняли карантин из-за бешенства животных
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В селе Урсалабаш в Сулеевском сельском поселении Альметьевского района Татарстана отменили карантин, введенный в связи с заболеванием бешенством животных. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг был на территории личного подсобного хозяйства на улице Ахмадуллина. Карантин ввели 22 июня.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

20 августа в Урахчинском сельском поселении Рыбно-Слободского района РТ ввели карантин в связи с неблагополучием его территории по заболеванию животных бешенством.

ОбществоВласть Татарстан
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