В селе Альметьевского района Татарстана сняли карантин из-за бешенства животных
В селе Урсалабаш в Сулеевском сельском поселении Альметьевского района Татарстана отменили карантин, введенный в связи с заболеванием бешенством животных. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Эпизоотический очаг был на территории личного подсобного хозяйства на улице Ахмадуллина. Карантин ввели 22 июня.
20 августа в Урахчинском сельском поселении Рыбно-Слободского района РТ ввели карантин в связи с неблагополучием его территории по заболеванию животных бешенством.
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