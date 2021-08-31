Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич официально отправлен в аренду в АЕК

Швейцарский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич официально отправлен в аренду в греческий АЕК. Как сообщалось ранее, греческий клуб будет иметь право последующего выкупа игрока.



Йевтич сыграл за казанский клуб 45 матчей, забил 4 гола и совершил 3 результативные передачи.



Ранее появилась информация, что Йевтич, а также Сильвие Бегич и Мицуки Сайто тоже покинут «Рубин». Хорват отправится в самарские «Крылья Советов», а японец вернется в свой клуб «Сенан Бельмаре».