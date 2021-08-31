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Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич официально отправлен в аренду в АЕК

14:18, 31.08.2021
Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич официально отправлен в аренду в АЕК
Фото: rubin-kazan.ru

Швейцарский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич официально отправлен в аренду в греческий АЕК. Как сообщалось ранее, греческий клуб будет иметь право последующего выкупа игрока.

Йевтич сыграл за казанский клуб 45 матчей, забил 4 гола и совершил 3 результативные передачи.

Ранее появилась информация, что Йевтич, а также Сильвие Бегич и Мицуки Сайто тоже покинут «Рубин». Хорват отправится в самарские «Крылья Советов», а японец вернется в свой клуб «Сенан Бельмаре».

СпортФутбол Татарстан
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