Источник: «Рубин» готов отдать Бегича и Йевтича в аренду и расстаться с Сайто

Хорватский защитник «Рубина» Сильвие Бегич должен перебраться в самарские «Крылья Советов» до закрытия летнего трансферного окна. Игрок пробудет в Самаре на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».



Помимо этого, по сообщениям издания, казанцы отпустят в аренду и полузащитника Дарко Йевтича в греческий АЕК. Но с правом выкупа.

Кроме того, «Рубин» расстанется с японским хавбеком Мицуки Сайто, который находился в «Рубине» на правах аренды из «Сенан Беллмаре». Японец так и не сыграл ни одного официального матча за казанскую команду, получив травму сразу по прибытии в расположение «Рубина».

Сейчас в составе «Рубина» сразу одиннадцать иностранных игроков, хотя в заявке разрешено только восемь легионеров. Казанцы освобождают место, чтобы дозаявить Хвичу Кварацхелию и Джордже Деспотовича, которые не играли в последних играх из-за травм. А также нового полузащитника — Андерса Дрейера.