Роспотребнадзор Татарстана выявил фальсифицированное молоко

Роспотребнадзор Татарстана выявил фальсифицированную молочную продукцию производства ООО «Пищекомбинат». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ведомство выяснило, что ООО «Пищекомбинат», который по документам находится в Брянске на улице Институтской, 15 и Литейной, 3, на самом деле по данным адресам не располагается. Деятельность по производству молока компания не осуществляет. При этом, согласно документам в Едином государственном реестре юридических лиц, предприятие является действующим, основной вид деятельности — производство молока и питьевых сливок.

«В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота молочной продукции материалы по данному факту направлены в правоохранительные и налоговые органы Брянской области для принятия соответствующих мер», — говорится в сообщении ведомства.

В январе татарстанское Управление Роспотребнадзора предупредило жителей республики, что сливочное масло от ООО «Русская фабрика вкуса» фальсифицировано.



Ольга Плешкова