Роспотребнадзор предупредил татарстанцев о поддельном сливочном масле несуществующего завода
Татарстанское Управление Роспотребнадзора предупредило жителей республики, что сливочное масло от ООО «Русская фабрика вкуса» фальсифицировано. Это предприятие зарегистрировано в Вологодской области и по указанному компанией адресу никакого производства нет.
«Русская фабрика вкуса» зарегистрирована в Белозерске Вологодской области, по адресу: ул. Васинова, д.45. Однако специалисты ведомства выяснили, что там находится обычный жилой дом, уточняют в Роспотребнадзоре.
Республиканское управление ведомства обратилось к татарстанцам с просьбой сообщать об обнаружении этого масла в магазинах РТ.БизнесРозничная торговля Татарстан
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