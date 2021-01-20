Роспотребнадзор предупредил татарстанцев о поддельном сливочном масле несуществующего завода

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстанское Управление Роспотребнадзора предупредило жителей республики, что сливочное масло от ООО «Русская фабрика вкуса» фальсифицировано. Это предприятие зарегистрировано в Вологодской области и по указанному компанией адресу никакого производства нет.

«Русская фабрика вкуса» зарегистрирована в Белозерске Вологодской области, по адресу: ул. Васинова, д.45. Однако специалисты ведомства выяснили, что там находится обычный жилой дом, уточняют в Роспотребнадзоре.

Республиканское управление ведомства обратилось к татарстанцам с просьбой сообщать об обнаружении этого масла в магазинах РТ.