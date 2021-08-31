В ДРКБ с травмами госпитализирован годовалый ребенок — его мать арестована

Фото: «Реальное время»

Сегодня Следком обнародовал информацию о возбуждении дела против 31-летней жительницы Самарской области. У ее годовалого сына медики обнаружили черепно-мозговую травму и перелом руки, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



Женщина уже задержана и арестована, ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

Предварительно установлено: с начала июля до середины августа 2021 года приехавшая из Самары подозреваемая проживала с ребенком и сожителем в частном доме в Казани. По версии следствия, в один из дней она поругалась с сожителем, ребенок начал плакать, она сорвала зло на нем — избила.

В больницу за медицинской помощью сыну не обратилась — уехала с малышом назад, в Самарскую область, к родителям. Однако по возвращении в Казань здоровье ребенка ухудшилось и пришлось подключать врачей. Сейчас они борются за жизнь пострадавшего.