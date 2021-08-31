В России зафиксировали снижение цен на недвижимость
Впервые за год в России зафиксировали снижение цен на недвижимость. Об этом рассказали опрошенные газетой «Известия» участники рынка недвижимости.
По словам директора компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, в Омске средняя стоимость квадратного метра в новостройке снизилась на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми и Уфе — на 0,5%.
В агентстве недвижимости «Мериум» обратили внимание на снижение цен на недвижимость в Москве. Так, средняя стоимость квадратного метра в новых домах снизилась на полтора процента.
По мнению экспертов, в августе средняя стоимость квадратного метра в новостройках может уменьшиться на 1,7%. Партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский считает, что это связано со сдачей нового объема жилья по более низкой стоимости.
Ранее эксперты рейтинговых агентств заявили, что в этом году ипотечные ставки могут вырасти до 9% из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ.
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