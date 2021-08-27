Аналитики предупредили о росте ипотечных ставок до 9% до конца года

В этом году ипотечные ставки могут вырасти до 9% из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом рассказали эксперты рейтинговых агентств.

В случае увеличения ключевой ставки в 6-6,25% до конца года ставки могут вырасти до 8,7-9% по ипотеке и до 14,5-22% по потребительскому кредитованию, рассказал директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин также считает, что к концу года средние ипотечные ставки достигнут 9%.



Ольга Плешкова